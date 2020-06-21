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Футбол

Шевченко заявил, что многому научился у Моуринью

Сергей СумскойНет комментариев
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Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что многому научился у португальского специалиста Жозе Моуринью.

По его словам, очень интересно было, как он работал в со своей командой.

«Жозе всегда находил что-то из ничего. Это его менталитет. Ты должен всегда верить. Ты можешь повернуть ход игры в последнюю секунду.

В истории было много матчей, когда судьба встречи решалась в последние минуты, к примеру, «МЮ» – «Бавария» в 1999-м. Все решили две минуты. У великих команд есть такой менталитет», – приводит слова Шевченко The Athletic.

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Тэги: Андрей ШевченкоЖозе Моуринью
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