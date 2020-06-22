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Футбол

Артур дал согласие на переход в Ювентус

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артур

Полузащитник каталонской “Барселоны” Артур близок к смене клубной прописки.

По информации известного журналиста Николо Скиры, новым клубом бразильского полузащитника может стать туринский “Ювентус”, который на днях сумел договорится с игроком по условиям личного контракта.

“Ювентус” предложил Артуру контракт сроком на пять лет с годовым окладом в 5,2 миллиона евро, что почти в два раза превышает его нынешние условия в каталонской “Барселоне”. В ближайшее время должны стартовать переговоры между клубами. Испанский гранд оценивает своего полузащитника в 80 миллионов евро.

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Тэги: АртурБарселонаЮвентус
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