Артур дал согласие на переход в Ювентус

Полузащитник каталонской “Барселоны” Артур близок к смене клубной прописки.

По информации известного журналиста Николо Скиры, новым клубом бразильского полузащитника может стать туринский “Ювентус”, который на днях сумел договорится с игроком по условиям личного контракта.

“Ювентус” предложил Артуру контракт сроком на пять лет с годовым окладом в 5,2 миллиона евро, что почти в два раза превышает его нынешние условия в каталонской “Барселоне”. В ближайшее время должны стартовать переговоры между клубами. Испанский гранд оценивает своего полузащитника в 80 миллионов евро.