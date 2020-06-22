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Футбол

Австрийский гранд нацелился на лидера обороны Зари

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Чеберко

Успешная игра в исполнении молодого защитника луганской “Зари” Евгения Чеберко не осталась без внимания со стороны скаутов европейских клубов.

По информации ТаТоТаке, 22-летний защитник может перейти в австрийский “ЛАСК”, который долгое время лидировал в чемпионате Австрии, но в последнее время опустился на третье место в турнирной таблице.

Стоить отметить, что переход в “ЛАСК” принесет “Заре” всего лишь 300 тысяч евро, именно такая клаусула прописанная в контракте футболиста. Причем 30 тысяч клуб будет обязан выплатить “Днепру”, который воспитал защитника.

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Тэги: главноеЕвгений ЧеберкоЗаряЛАСК
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