Австрийский гранд нацелился на лидера обороны Зари

Успешная игра в исполнении молодого защитника луганской “Зари” Евгения Чеберко не осталась без внимания со стороны скаутов европейских клубов.

По информации ТаТоТаке, 22-летний защитник может перейти в австрийский “ЛАСК”, который долгое время лидировал в чемпионате Австрии, но в последнее время опустился на третье место в турнирной таблице.

Стоить отметить, что переход в “ЛАСК” принесет “Заре” всего лишь 300 тысяч евро, именно такая клаусула прописанная в контракте футболиста. Причем 30 тысяч клуб будет обязан выплатить “Днепру”, который воспитал защитника.