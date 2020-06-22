“Динамо” – “Колос”. Анонс, судья, трансляция

Сегодня киевское “Динамо” примет ковалевский “Колос” в рамках 27 тура УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

22 июня 2020 года. УПЛ. 27 тур. 19:30

Стадион: НСК “Олимпийский”

Судья: Сергей Бойко (Киевская область)

ТВ: “2+2”

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“Динамо”

Снова и снова приходится писать о том, что киевский клуб находится в отличной форме. Последние три матча “бело-синие” выиграли с общим счетом 10:2, что свидетельствует об отличной физической готовности. Впрочем, впервые после карантина “Динамо” будет не в равных условиях со своим соперником, ведь если “Колос” играл с “Шахтером” больше недели назад, то киевляне в среду провели матч полуфинала Кубка Украины против “Миная”. Нужно было лететь самолетом в Ужгород и обратно, а еще очень повезло, что на Закарпатье стояла не жара, иначе начало матча в 14:00 мог бы забрать у “Динамо” много сил. Так или иначе, комфортная победа команды Михайличенко со счетом 2:0 позволила не только выйти в финал, но и укрепить позитивный настрой команды.

Одним из крупнейших усилений “Динамо” следует считать форварда Ибрагима Каргбо, который теперь имеет право выступать за киевский клуб благодаря временной смене норм от УЕФА. Наставник “бело-синих” Алексей Михайличенко говорит, что бельгиец – очень быстрый и умный форвард, так что вполне вероятно, что против “Колоса” он может выйти даже в стартовом составе. Капитан команды Сергей Сидорчук точно не поможет в этом матче, потому что его рана еще не позволяет играть, а готовят его уже на матч с “Шахтером”. Так или иначе, “Динамо” сегодня является безоговорочным фаворитом и помешать победе могут разве сами “бело-синие”.

“Колос”

Подопечные Руслана Костышина пока не могут добыть ни одного очка в первой шестерке, ведь команда проиграла четыре матча подряд. Дошло до того, что владелец “Колоса” господин Засуха просил футболистов прекратить думать только о плей-офф за место в Лиге Европы, а начать играть уже сейчас. Пока же действительно выглядит так, что у нас разделение между командами стоит сделать на пять и семь, ведь “Колос” никак не дотягивает до первой пятерки. И не скажешь, что команда очень плохо играет, ведь они даже “Шахтер” неплохо погоняли прошлого тура, но очков это все равно никак не добавляет.

В матче против “Динамо” “Колоса” стоит расслабиться и получать удовольствие. Не в том плане, что можно просто сдаться, речь здесь идет о том, чтобы попытаться показать свою игру, а также посмотреть на свой уровень на фоне действительно серьезного оппонента. Вполне вероятно, что Костышин скажет своей команде закрыться в “автобус” и попытаться поймать “Динамо” на контратаках, однако здесь будет большую роль играть наличие или отсутствие быстрого гола в ворота ковалевского команды и чем дольше счет будет держаться ровным, тем больше будет нервничать “Динамо”, а на этом их можно поймать.

Коэффициенты от букмекеров

Победа “Динамо”: 1,15

Ничья: 6,1

Победа “Колоса”: 19,5

Прогноз Sportanalytic.com: 2:0