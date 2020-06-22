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Футбол

Ференцварош продолжит искать усиление среди игроков УПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Ребров

Успешная игра в позапрошлом сезоне Ивана Петряка и не менее хорошая игра в исполнении Александра Зубкова и Игоря Харатина в нынешнем сделал чемпионат Украины для венгерского “Ференцвароша” местом поиска молодых талантов.

По словам главного тренера “фради” Сергея Реброва клуб и далее будет искать варианты усиления, среди игроков чемпионата Украины.

«С удовольствием работаю с украинцами, рассматриваем кандидатов из УПЛ. Информацию о моем интересе к Шведу не подтверждаю и не развеиваю. Если что-то случится, вы раньше меня узнаете», – сказал Ребров.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер “Ференцвароша” Александр Зубков может перейти в турецкий “Фенербахче”.

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Тэги: Александр ЗубковСергей РебровФеренцварош
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