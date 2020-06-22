Игорь Климовский может стать полноценным тренером Олимпика

Исполняющий обязанности главного тренера донецкого “Олимпика” Игорь Климовский в скором времени имеет все шансы лишится приставки и.о.

По словам президента и владельца “Олимпика” Владислава Гельзина, клуб не рассматривает кандидатуры новых главных тренеров. Клуб полностью устраивает кандидатура Климовского, единственной проблемой является отсутствие в тренера лицензии PRO, после получения которой тренер сможет занять должность главного тренера.

Напомним, в нынешнем сезоне “Олимпик” уже сменил двух главных тренеров. Во главе команды работали Жулио Сезар и Висенте Гомес.