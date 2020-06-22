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Мирча Луческу возвращается к тренерской работе?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мирча Луческу

Бывший главный тренер донецкого “Шахтера” Мирча Луческу, в скором времени может вернуться на должность главного тренера.

По информации румынский прессы, один из лучших тренеров Румынии имеет два варианта продолжения своей карьеры. Одним из вариантов является швейцарский “Сьон”, второй вариант – неназванный клуб из Азии.

Я не подтверждаю, но и не отрицаю эту информацию. Я никуда не мог поехать в последнее время из-за карантина. Сейчас он был послаблен, потому будем смотреть. Пока я в Бухаресте, гуляю и наслаждаюсь жизнью

Напомним, после отставки с должности главного тренера сборной Турции Мирча Луческу является безработным.

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Тэги: Мирча ЛуческуСьон
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