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Футбол

Ребров сравнил кресло тренера “Динамо” с электрическим стулом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Наставник “Ференцвароша” Сергей Ребров высказался о возможном возвращении в “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“О “Динамо”, мне кажется, вообще некорректно говорить, ведь у команды есть тренер. И я на собственном опыте знаю, как неприятно читать слухи, что тебя не завтра так послезавтра заменит тот или иной коллега. Проявите в конце концов уважение к человеку, дайте ему поработать. Я сейчас не вам лично это говорю, а тем, кто распространяет недостоверную информацию.

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Тренерское кресло в “Динамо” как электрический стул. Стоит проиграть всего один матч “Шахтеру” – и пресса принимается подбирать тебе преемника, предлагая порой совершенно сумасшедшие варианты. Скажу вам так: если президент клуба решит, что пора что-то менять, вы об этом непременно узнаете.

Что же касается “Фенербахче”, то когда слухи стали связывать меня с этим клубом, вакансия тренера была там открыта. Но никаких реальных предложений мне не поступало”, – заверил Ребров.

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Источник: sportanalytic.com
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