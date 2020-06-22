Понедельник, 22 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболШахтер будет доигрывать сезон молодежным составом
Футбол

Шахтер будет доигрывать сезон молодежным составом

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Сергей Палкин

Донецкий “Шахтер”, который вчера оформил очередное чемпионство, причем, четвертое кряду, даст отдохнуть в ближайших матчах своим лидерам.

По словам генерального директора “горняков” Сергея Палкина, в ближайших встречах клуб планирует больше доверять молодым игрокам и резервистам. Основная же группа игроков будет отпущена в отпуск.

Определенными группами ребята будут уезжать в отпуск, потому что мы уже чемпионы. Сейчас в основном будет задействована вся молодежь в оставшихся играх. Ну и будем концентрироваться и готовиться к Лиге Европы – это сегодня для нас задача номер один.

Отметим, отрыв “Шахтера” от “Динамо” и “Зари” составляет 19 очков, правда, киевский клуб имеет один матч в запасе.

загрузка...
Тэги: ДинамоСергей ПалкинШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Игор Йовичевич
Загребское Динамо – чемпион Хорватии

Украинец забил дебютный гол в чемпионате Армении (ВИДЕО)

Сергей Ребров
Ференцварош продолжит искать усиление среди игроков УПЛ

У игрока Балкан обнаружен коронавирус

Георгий Цецадзе
Георгия Цецадзе возглавит ФК Львов

Закрыть