Шахтер будет доигрывать сезон молодежным составом

Донецкий “Шахтер”, который вчера оформил очередное чемпионство, причем, четвертое кряду, даст отдохнуть в ближайших матчах своим лидерам.

По словам генерального директора “горняков” Сергея Палкина, в ближайших встречах клуб планирует больше доверять молодым игрокам и резервистам. Основная же группа игроков будет отпущена в отпуск.

Определенными группами ребята будут уезжать в отпуск, потому что мы уже чемпионы. Сейчас в основном будет задействована вся молодежь в оставшихся играх. Ну и будем концентрироваться и готовиться к Лиге Европы – это сегодня для нас задача номер один.

Отметим, отрыв “Шахтера” от “Динамо” и “Зари” составляет 19 очков, правда, киевский клуб имеет один матч в запасе.