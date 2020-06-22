Талант “Динамо”: Я ответил за свои слова

19-летний хавбек “Динамо” Георгий Цитаїшвілі говорит, что не критиковал тренеров и президента. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Ты до матча с “Шахтером” давал пару интервью, в которых говорил, что тебе не дают шанс в “Динамо”, хотя ты хочешь себя показать. Кто-то говорил, что твое интервью – это круто, кто – то- что нужно терпеть и ждать. Ты чувствовал, что в игре с “горняками” будет очень показательной для многих?

– Не знаю, фишка это или нет, но когда большая ответственность, мне легче играть. Обычно есть люди, которые теряются при большой ответственности. Но я уверен в себе, ведь знаю свои качества и знаю, что я могу. На тот момент я знал, что готов. А до этого молчал, потому что знал, что где-то не готов или еще что-то.

Те мои высказывания в интервью не были адресованы тренерскому штабу или руководству – я не хотел ничего плохого сказать. Просто от себя сказал, что готов. Вообще, как можно говорить плохое о Михайличенко, если он меня в “Динамо” взял? Если логически подумать, именно он принимал меня в клуб. И ничего плохого я не говорю. Просто я сказал это людям, которые начали немного забывать обо мне, ведь я не играл. И когда я это высказал, люди начали немного вспоминать обо мне, говорить. Некоторые поняли, некоторые нет. Моя задача была выйти и показать, ведь словами можно много чего говорить. Я вышел и ответил за свои слова, которые были сказаны”, – заявил Цитаїщшвілі в интервью каналу”Трендець”.