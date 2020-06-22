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Футбол

Загребское Динамо – чемпион Хорватии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игор Йовичевич

Лучшая команда Хорватии последних лет загребское “Динамо” в очередной раз доказала свой высокий уровень.

Несмотря на ничью в матче с “Горицей”, загребскому клубу удалось досрочно выиграть золотые медали местного чемпионата. За шесть туров до финиша отрыв от второго места составляет 19 очков.

Стоить отметить, что также во главе “Динамо” чемпионом Хорватии стал и бывший тренер львовских “Карпат” Игор Йовичевич, который возглавил клуб в прошлом месяце.

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Отметим, на второе место в чемпионате Претендует сразу четыре команды, разрыв между которыми составляет всего лишь два очка.

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Тэги: Динамо ЗагребИгор ЙовичевичКарпаты
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