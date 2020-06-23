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Футбол

Экс-игрок сборной Украины: Кто там жаловался, что чемпионат скучный?

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко делись дуками об игре 27 тура УПЛ “Динамо” – “Колос”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Кто там жаловался, что чемпионат скучный? “Динамо” – “Колос” – 4 пенальти в течение 40 минут! Вот так.

Если Вербіч действительно сам сказал арбитру, что пенальти не было, то огромное ему уважение.

И еще, без привязки к одной игре, я думаю, что нам реально нужно воспитывать новое поколение молодых беспристрастных судей”, – написал Левченко в твиттере.

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Добавим, в поединке “Динамо” – Колос” арбитр Сергей Бойко пять раз указывал на отметку, а одному из этих эпизодов отменил свое решение.

Источник: sportanalytic.com
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