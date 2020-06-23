Легионер “Динамо”: Странный матч, но мы выиграли

Хавбек “Динамо” Карлос Де Пена поделился мыслями об игре 27 тура УПЛ против “Колоса” (2:1). Сообщает сайт EURO.com.ua

“Странный матч, 4 пенальти, это редкость. Но мы выиграли, взяли три очка и вновь на 2-м месте. Нам нужно финишировать вторыми”

Последний пенальти? Я сказал судье, что это фол, но он сказал нет, но проверил VAR. Был небольшой зацеп, но это пенальти”, – сказал де Пена.

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Напомним, в игре “Динамо” – “Колос” арбитр Сергей Бойко назначил 4 пенальти.