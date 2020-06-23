Наставник “Львова”: Я не привык к таким результатам

Новоназначенный наставник “Львова” Георгий Цицадзе рассказал, каким видит стиль игры своей новой команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я не привык к таким результатам. Будем стараться выходить из сложной ситуации. В последних матчах сезона будем стараться проявить себя так, чтобы заработать максимум очков.

Моя команда будет стараться играть в атакующий футбол. Но это не означает, что у нас будет открытая оборона. В современном футболе баланс – это самое главное. Будут стратегические моменты, на которые мы будем делать ставки. Сейчас об этом можно говорить, но это займет много времени.

Наша команда будет играть в зрелищный футбол. А с ним приходит и результат. Надо немного времени и наша команда будет играть в зрелищный футбол”, – сказал Цицацдзе.

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Напомним, на посту наставника “львов” Цицадзе изменил Егише Меликяна.