Вторник, 23 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболНаставник “Львова”: Я не привык к таким результатам
Футбол

Наставник “Львова”: Я не привык к таким результатам

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новоназначенный наставник “Львова” Георгий Цицадзе рассказал, каким видит стиль игры своей новой команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я не привык к таким результатам. Будем стараться выходить из сложной ситуации. В последних матчах сезона будем стараться проявить себя так, чтобы заработать максимум очков.

Моя команда будет стараться играть в атакующий футбол. Но это не означает, что у нас будет открытая оборона. В современном футболе баланс – это самое главное. Будут стратегические моменты, на которые мы будем делать ставки. Сейчас об этом можно говорить, но это займет много времени.

Читайте также:  Наставник "Зари": У нас нет больных на коронавирус

Наша команда будет играть в зрелищный футбол. А с ним приходит и результат. Надо немного времени и наша команда будет играть в зрелищный футбол”, – сказал Цицацдзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армянина на грузина. Почему наставник “Львова” стал жертвой карантина.

Напомним, на посту наставника “львов” Цицадзе изменил Егише Меликяна.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре + 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Экс-игрок сборной Украины: Кто там жаловался, что чемпионат скучный?

Зинченко провел отличный матч в АПЛ

Легионер “Динамо”: Странный матч, но мы выиграли

Четверо игроков “Шахтера” на радарах топ-клубов, новый тренер “Львова”

Серия А. 27 тур. “Милан” и “Ювентус” победили, ничья “Фиорентины”

Закрыть