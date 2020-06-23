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Футбол

Скрипник поблагодарил Суркиса: известна причина

Сергей СумскойНет комментариев
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Наставник луганской «Зари» Виктор Скрипник поблагодарил президента «Динамо» Игоря Суркиса за то, что он отметил его работу с арендованными у столичного клуба Богданом Ледневым и Александром Тымчиком.

При этом он добавил, что это нормальные отношения между сторонами.

«Ну, всегда приятно, когда хвалят твою команду, твою работу. Это в принципе нормально. Это мнение человека со стороны. Значит, он так считает. Спасибо ему за это», – приводит слова тренера Sport.ua.

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Напомним, игроки арендуются у «Динамо» до конца текущего сезона.

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Тэги: Виктор СкрипникИгорь Суркис
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