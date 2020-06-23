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Зинченко провел отличный матч в АПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский защитник Александр Зинченко сыграл весь поединок 30 тура АПЛ против “Бернли”(5:0). Сообщает сайт EURO.com.ua

По оценке авторитетного портала Whoscored, украинец получил 7,8 балла и это является пятым показателем в составе “горожан”.

Зинченко сделал 87 точных передач, нанес 2 удара по воротам и совершил 1 перехват.

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Добавим, в текущем сезоне 23-летний украинец провел 19 матчей, в которых забил 1 гол.

Источник: sportanalytic.com
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