Бывший тренер Динамо может возглавить московское ЦСКА

На смену Виктору Гончаренко, который ушел в отставку с должности главного тренера московского “ЦСКА”, один из самых титулованных клубов России может возглавить бывший тренер киевского “Динамо” Валерий Газзаев.

По информации Metaratings.ru, известнейший тренер, который последнее время был без работы, сильно переживает о будущем клуба и готов принять предложение вновь возглавить “ЦСКА”, во главе которого в свое время провел лучшие годы в тренерской карьере.

В то же время Валерий Газзаев, как отмечает российская пресса, выставил перед руководством “ЦСКА” ряд требований по усилению состава. Реакция боссов “армейцев” пока неизвестна.