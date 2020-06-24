Цыганык пролил свет на ситуацию с возможным исчезновением “Зари”

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию в СМИ относительно возможного банкротства луганской “Зари”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Хочу сказать с полной ответственностью своих слов: никто “Зарю” бросать не собирается. У “Зари” будет все хорошо. Команда будет готовиться к следующему сезону. Финансирование у “Зари” будет. Оно будет варьироваться от того, попадет ли команда в еврокубки.

Но не верьте, когда говорят, что “Заря” может прекратить существование. Это абсолютная чушь. Команда идет в борьбе за ЛЧ. Безусловно, в такой войне все средства хороши. Просто не надо обращать внимание на эту информацию”, – сказал Цыганык.

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Напомним, ранее в прессе писали, что президент луганского клуба Евгений Геллер не финансирует команду с 2014 года и она держится на плаву исключительно за призыва от еврокубков и трансферов футболистов.