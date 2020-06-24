Среда, 24 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЦыганык пролил свет на ситуацию с возможным исчезновением “Зари”
Футбол

Цыганык пролил свет на ситуацию с возможным исчезновением “Зари”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию в СМИ относительно возможного банкротства луганской “Зари”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Хочу сказать с полной ответственностью своих слов: никто “Зарю” бросать не собирается. У “Зари” будет все хорошо. Команда будет готовиться к следующему сезону. Финансирование у “Зари” будет. Оно будет варьироваться от того, попадет ли команда в еврокубки.

Но не верьте, когда говорят, что “Заря” может прекратить существование. Это абсолютная чушь. Команда идет в борьбе за ЛЧ. Безусловно, в такой войне все средства хороши. Просто не надо обращать внимание на эту информацию”, – сказал Цыганык.

Читайте также:  Карпаты просматривают перспективного, нигерийского вингера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ сказали, исчезнет “Заря” с футбольной карты Украины.

Напомним, ранее в прессе писали, что президент луганского клуба Евгений Геллер не финансирует команду с 2014 года и она держится на плаву исключительно за призыва от еврокубков и трансферов футболистов.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать − 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Виктор Георгиев
Черкащина усилила свой состав четырьмя новичками

Владислав Гельзин
Гельзин открестился от связей с Цыплаковым

Кремень Кеменчуг подписал в свой состав пять новичков

Андрей Ярмоленко
Вест Хэм с Ярмоленко в запасе вновь проиграл

Дмитрий Селюк
Селюк отрицает связь с Черкащиной

Закрыть