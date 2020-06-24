Среда, 24 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболФеренцварош без украинцев в составе уступил Фехервару Петряка
Футбол

Ференцварош без украинцев в составе уступил Фехервару Петряка

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Ференцварош

В ничего не решающем для “Ференцвароша” матче против главного конкурента последних сезонов “Фехервара” было зафиксировано минимальное поражение команды Сергея Реброва.

Завоевав досрочно титул чемпиона Венгрии, украинский специалист решил отказаться от услуг украинцев в матче против “Фехервара” Его клуб проиграл со счетом 1:0, пропустив с пенальти от Роланда Юхаса. Иван Петряк отбегал за “Фехервар” 76 минут игрового времени.

Даже несмотря на поражение, за тур до финиша “Ференцварош” опережает “Фехервар” на девять очков. Стоить отметить, что клуб Петряка в свою очередь гарантировал себе второе место в чемпионате Венгрии.

загрузка...
Тэги: Сергей РебровФеренцварошФехервар
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Василий Кравец
Василий Кравец провел блестящий матч против Малаги

Цыганык пролил свет на ситуацию с возможным исчезновением “Зари”

Виктор Георгиев
Черкащина усилила свой состав четырьмя новичками

Владислав Гельзин
Гельзин открестился от связей с Цыплаковым

Кремень Кеменчуг подписал в свой состав пять новичков

Закрыть