Ференцварош без украинцев в составе уступил Фехервару Петряка

В ничего не решающем для “Ференцвароша” матче против главного конкурента последних сезонов “Фехервара” было зафиксировано минимальное поражение команды Сергея Реброва.

Завоевав досрочно титул чемпиона Венгрии, украинский специалист решил отказаться от услуг украинцев в матче против “Фехервара” Его клуб проиграл со счетом 1:0, пропустив с пенальти от Роланда Юхаса. Иван Петряк отбегал за “Фехервар” 76 минут игрового времени.

Даже несмотря на поражение, за тур до финиша “Ференцварош” опережает “Фехервар” на девять очков. Стоить отметить, что клуб Петряка в свою очередь гарантировал себе второе место в чемпионате Венгрии.