Гендир “Львова”: Мы давно следили за этим грузинским специалистом

Стали известны подробности контракта грузинского специалиста Георгия Цецедзе с ФК “Львов”. Сообщает сайт EURO.com.ua

По словам генерального директора “львов” Андрея Панькив со специалистом подписали соглашение на 1 год.

“Мы давно следили за этим грузинским специалистом, нам импонирует его работа с молодежью. Он умеет раскрывать таланты, и мы надеемся, что достигнем нужных результатов”, – добавил Паньков.

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Добавим, на посту наставника “Львова” Цецацдзе изменил Егише Меликяна.