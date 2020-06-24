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Футбол

Гендир “Львова”: Мы давно следили за этим грузинским специалистом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Стали известны подробности контракта грузинского специалиста Георгия Цецедзе с ФК “Львов”. Сообщает сайт EURO.com.ua

По словам генерального директора “львов” Андрея Панькив со специалистом подписали соглашение на 1 год.

“Мы давно следили за этим грузинским специалистом, нам импонирует его работа с молодежью. Он умеет раскрывать таланты, и мы надеемся, что достигнем нужных результатов”, – добавил Паньков.

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Добавим, на посту наставника “Львова” Цецацдзе изменил Егише Меликяна.

Источник: sportanalytic.com
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