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Известная российская телеведущая: Заявление Милевского о сексе со мной выглядит крайне печально

Евгений НикитюкНет комментариев
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Генеральный продюсер “Матч ТВ” Тина Канделаки отреагировала на слова Артема Милевского в одном из интервью о том, что у них были интимные отношения. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Могу удивиться в очередной раз тому, что обычно среди мужчин считалось не по-джентльменски рассказывать какие-то личные истории, вот так хвастаться, что был с кем-то секс. В моей истории это первый случай. Даже не относительно меня, а когда просто человек хвастается, что у него был секс с женщиной.

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Что я могу сказать – на здоровье. Я надеюсь, что это не единственное преимущество Артема, все же он был неплохим футболистом. А вот так заявлять, что у него был секс со мной – это выглядит крайне печально. Получается, что не было никаких других счастливых моментов в его жизни.

Отвечать на вопрос, был секс, любой женщине нужно в нескольких случаях: если ее застал мужчина и если она находится на исповеди у духовника. Поэтому, можно, я не буду отвечать на этот вопрос “- сказал Канделаки в интервью программе “В гостях у Гордона”.

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Источник: sportanalytic.com
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