Кремень Кеменчуг подписал в свой состав пять новичков

Один из аутсайдеров Первой лиги кременчуцкий “Кремень”, существование которого ещё совсем недавно находилось под вопросом, не только продолжит свои выступления во втором по силе дивизионе страны, но и сумел подписать в свои ряды новичков.

Как сообщает Sport Arena ряды кременчуцкого клуба пополнили защитник Александр Головко-младший, хавбеки Богдан Литвяк, Артем Бафталовский, защитник Артем Дмитриев и голкипер Дмитрий Фастов.

Отметим, что Александр Головко младший является сыном известнейшего в прошлом защитника “Динамо”. Богдан Литвяк ранее играл за дубль “Александрии”, а Фастов является воспитанником “Динамо”.