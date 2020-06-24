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Футбол

Кремень Кеменчуг подписал в свой состав пять новичков

Андрей ОгородникНет комментариев
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Один из аутсайдеров Первой лиги кременчуцкий “Кремень”, существование которого ещё совсем недавно находилось под вопросом, не только продолжит свои выступления во втором по силе дивизионе страны, но и сумел подписать в свои ряды новичков.

Как сообщает Sport Arena ряды кременчуцкого клуба пополнили защитник Александр Головко-младший, хавбеки Богдан Литвяк, Артем Бафталовский, защитник Артем Дмитриев и голкипер Дмитрий Фастов.

Отметим, что Александр Головко младший является сыном известнейшего в прошлом защитника “Динамо”. Богдан Литвяк ранее играл за дубль “Александрии”, а Фастов является воспитанником “Динамо”.

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Тэги: Александр ГоловкоБогдан ЛитвякКремень
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