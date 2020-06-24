Матар Дийе покинул львовские Карпаты

Ещё один легионер покинул львовские “Карпаты”, которые и без того не могли похвастаться длиной скамьи запасных.

Как сообщает телеграмм канал журналиста Олега Баркова, арендное соглашение сенегальского форварда подошло к концу и тот возвращается в донецкий “Олимпик”. Стоить также отметить, что вряд ли 22-летний форвард задержится и в донецком клубе, так как его контракт подходит к завершению 30 июня.

Отметим, в нынешнем сезоне в составе львовских “Карпат” Матар Дийе провел три матча и забил один гол. За “Олимпик” на счету воспитанника “Ювентуса” восемь голов в 23 матчах чемпионата Украины.