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Матар Дийе покинул львовские Карпаты

Андрей ОгородникНет комментариев
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Матар Дийе

Ещё один легионер покинул львовские “Карпаты”, которые и без того не могли похвастаться длиной скамьи запасных.

Как сообщает телеграмм канал журналиста Олега Баркова, арендное соглашение сенегальского форварда подошло к концу и тот возвращается в донецкий “Олимпик”. Стоить также отметить, что вряд ли 22-летний форвард задержится и в донецком клубе, так как его контракт подходит к завершению 30 июня.

Отметим, в нынешнем сезоне в составе львовских “Карпат” Матар Дийе провел три матча и забил один гол. За “Олимпик” на счету воспитанника “Ювентуса” восемь голов в 23 матчах чемпионата Украины.

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Тэги: КарпатыМатар ДийеОлимпик
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