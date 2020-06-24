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Футбол

Примера. 31 тур. “Барселона” одолела “Атлетик”, “Атлетико” взяло верх над “Леванте”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новый тур первенства Испании начался боевым матчем хороших команд. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Вильярреал” и “Севилья” выдали настоящую феерию, забили 4 гола на двоих, но победителя так и не выявили.

“Леганес” и “Гранада” яркий почин не поддержали. Автогол Бруно Гонсалеса принес “Атлетико” выездную победу над “Леванте”.

Гол Ракитича принес Барселоне минимальную победу над Атлетиком.

Чемпионат Испании
31 тур

“Вильярреал” – “Севилья” – 2:2
Голы: Алькасер, 18, Торрес, 45+4 – Эскудеро, 39, Эль-Хаддаді, 63

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“Леганес” – “Гранада” – 0:0

“Леванте” – “Атлетико” – 0:1
Гол: Гонсалес, 15 (автогол).

“Вальядолид” – “Хетафе” – 1:1
Голы: Унал, 45+5 (пен.) – Мата, 41

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Источник: sportanalytic.com
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