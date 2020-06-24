Сарнавский ничего не знает о переходе в СК Днепр-1

Вратарь ФК “Львов” Богдан Сарнавский, который по праву является одним из лучших игроков “горожан” в нынешнем сезоне, прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны СК “Днепр-1”.

Пока ничего не могу по этому поводу сказать. Пока все на уровне слухов. Давайте этот сезон добьем уже, а там посмотрим, что будет делать дальше. Посмотрим.

Если будет такое предложение – буду рассматривать. Конечно, приятно что мной интересуются

Отметим, что если сделка состоится, Сарнавский станет третьим игроком, который перейдет в СК “Днепр-1″ из ФК Львов”. Ранее по этому пути пошли Владимир Адамюк и Лукас Тейлор.