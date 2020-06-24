Селюк отрицает связь с Черкащиной

Известный украинский агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о своем сотрудничестве с клубом Первой лиги – “Черкащина”.

Как сообщалось ранее, бывший вице-президент симферопольской “Таврии” и донецкого “Металлурга”, должен был стать куратором черкасского клуба.

Информация неправдивая. Могу общаться с клубами по поводу различных игроков. Возможно, в следующем сезоне в 1-2 украинских командах появится определенное количество моих футболистов. Но это совсем не значит, что я курирую «Черкащину». Это не имеет под собой никакой почвы. Во-первых, для начала черкасский клуб должен как минимум остаться в первой лиге. Ведь команда занимает последнее место. А вот если она решит задачу, сохранит прописку…