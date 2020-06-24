Скрипник: Если бы я захотел, то тренировал бы сейчас в Германии

Наставник “Зари” Виктор Скрипник ответил на вопрос, хотел бы тренировать в Германии. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Если бы я этого хотел, я бы там был и тренировал бы. Но мне захотелось немного другого.

Я поехал в Латвии, мне там понравилось. Я приехал сюда, в Украину, мне очень нравится. Посмотрим, как будет дальше. Сейчас я тренер “Зари”- сказал Скрипиник.

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Напомним, в Германии Скрипник возглавлял бременский “Вердер”.