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Футбол

Стало известно, на сколько выбыл лидер “Шахтера”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бразильский защитник “Шахтера” Исмаили успешно перенес операцию на колене. Сообщает сайт EURO.com.ua

Защитник был прооперирован в одной из клиник Рима и ожидается, что уже через неделю он сможет приступить к процессу реабилитации.

По прогнозам врачей полностью залечить последствия тяжелой травмы Исмаили сможет только через 6 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Шахтер” уже имеет два варианта на замену Исмаили.

Напомним, что травму бразилец получил во время одной из тренировок “горняков”.

Источник: sportanalytic.com
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