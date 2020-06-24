Стало известно, на сколько выбыл лидер “Шахтера”

Бразильский защитник “Шахтера” Исмаили успешно перенес операцию на колене. Сообщает сайт EURO.com.ua

Защитник был прооперирован в одной из клиник Рима и ожидается, что уже через неделю он сможет приступить к процессу реабилитации.

По прогнозам врачей полностью залечить последствия тяжелой травмы Исмаили сможет только через 6 месяцев.

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Напомним, что травму бразилец получил во время одной из тренировок “горняков”.