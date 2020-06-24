Цыганык уверен, что Заря не прекратит свое существование

Известный украинский специалист Игорь Цыганык в очередной раз высказался о ситуации, которая сложилась в луганской “Заре”.

На днях, ряд отечественных СМИ сообщили, что Евгений Геллер, который является владельцем клуба, в течении последних лет не финансирует клуб, в случае не попадания в групповой этап Лиги Европы “Заря” может прекратить свое существование.

Хочу сказать с полной ответственностью своих слов: никто «Зарю» бросать не собирается. У «Зари» будет все хорошо. Команда будет готовиться к следующему сезону. Финансирование у «Зари» будет. Оно будет варьироваться от того, попадет ли команда в еврокубки.

Но не верьте, когда говорят, что «Заря» может прекратить существование. Это абсолютная чушь. Команда идет в борьбе за ЛЧ. Безусловно, в такой войне все средства хороши. Просто не надо обращать внимание на эту информацию

Напомним, в нынешнем сезоне “Заря” имеет не только хорошие шансы на попадание в групповой этап Лиги Европы, но и на участие в квалификации Лиги Чемпионов.