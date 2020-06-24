Среда, 24 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВасилий Кравец провел блестящий матч против Малаги
Футбол

Василий Кравец провел блестящий матч против Малаги

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Василий Кравец

Украинский защитник Василий Кравец стал одним из героев встречи между “Луго” и “Малагой”.

Несмотря на то, что клуб украинца не сумел обыграть недавнего претендента на повышение в классе (0:0), сам Кравец стал одним из лучших футболистов встречи, получив от авторитетного аналитического портала Sofa Score оценку 7,8 баллов, что является вторым результатом среди игроков обеих команд.

Сыграв вничью против “Малаги” “Луго” продолжает бороться за сохранение прописки в Сегунде. Отставание от “Альбасете” Романа Зозули составляет одно очко.

загрузка...
Тэги: Василий КравецЛугоМалага
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать + 11 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Виктор Георгиев
Черкащина усилила свой состав четырьмя новичками

Владислав Гельзин
Гельзин открестился от связей с Цыплаковым

Кремень Кеменчуг подписал в свой состав пять новичков

Андрей Ярмоленко
Вест Хэм с Ярмоленко в запасе вновь проиграл

Дмитрий Селюк
Селюк отрицает связь с Черкащиной

Закрыть