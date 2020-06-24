Василий Кравец провел блестящий матч против Малаги

Украинский защитник Василий Кравец стал одним из героев встречи между “Луго” и “Малагой”.

Несмотря на то, что клуб украинца не сумел обыграть недавнего претендента на повышение в классе (0:0), сам Кравец стал одним из лучших футболистов встречи, получив от авторитетного аналитического портала Sofa Score оценку 7,8 баллов, что является вторым результатом среди игроков обеих команд.

Сыграв вничью против “Малаги” “Луго” продолжает бороться за сохранение прописки в Сегунде. Отставание от “Альбасете” Романа Зозули составляет одно очко.