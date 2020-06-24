Вест Хэм с Ярмоленко в запасе вновь проиграл

Лондонский “Вест Хэм”, несмотря на впечатляющий по именам состав, вчера вновь оступился в чемпионате Англии, продолжив свое падение.

В выездном матче против “Тоттенхэма” молотобойцы дважды пропустили в свои ворота во втором тайме, проиграв в итоге со счетом 2:0. Это седьмое выездное поражение кряду для команды Дэвида Мойеса.

Отметим, что Андрей Ярмоленко впервые после продолжительной паузы вернулся в состав “Вест Хэма”, правда, пока лишь в запасной. В последний раз украинец выходил на футбольное поле ещё в прошлом году.