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Футбол

Вест Хэм с Ярмоленко в запасе вновь проиграл

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Ярмоленко

Лондонский “Вест Хэм”, несмотря на впечатляющий по именам состав, вчера вновь оступился в чемпионате Англии, продолжив свое падение.

В выездном матче против “Тоттенхэма” молотобойцы дважды пропустили в свои ворота во втором тайме, проиграв в итоге со счетом 2:0. Это седьмое выездное поражение кряду для команды Дэвида Мойеса.

Отметим, что Андрей Ярмоленко впервые после продолжительной паузы вернулся в состав “Вест Хэма”, правда, пока лишь в запасной. В последний раз украинец выходил на футбольное поле ещё в прошлом году.

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Тэги: Андрей ЯрмоленкоВест ХэмТоттенхэм
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