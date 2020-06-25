Агент: Тайсон просто завидует Тете

Агент хавбека “Шахтера” Тете Пабло Буэно раскритиковал полузащитника дончан Тайсона за сказанные слова в адрес его клиента. Сообщает сайт EURO.com.ua
Капитан “горняков” ранее заявил, что Тете никогда не стать вторым Дугалом Костой.
“Слова Тайсона меня не удивляют. Это обычная зависть. Здесь, в Украине, все только и говорят, что о Тете.
Это беспокоит его. Когда он уйдет из футбола, то сможет работать на ипподроме, так как он только и умеет, что бегать”, – сказал Буэно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Палкин: 4 легионеры “Шахтера” нужны топ-клубам.
Источник: sportanalytic.com