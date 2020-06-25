Агент: Тайсон просто завидует Тете

Агент хавбека “Шахтера” Тете Пабло Буэно раскритиковал полузащитника дончан Тайсона за сказанные слова в адрес его клиента. Сообщает сайт EURO.com.ua

Капитан “горняков” ранее заявил, что Тете никогда не стать вторым Дугалом Костой.

“Слова Тайсона меня не удивляют. Это обычная зависть. Здесь, в Украине, все только и говорят, что о Тете.

Это беспокоит его. Когда он уйдет из футбола, то сможет работать на ипподроме, так как он только и умеет, что бегать”, – сказал Буэно.

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