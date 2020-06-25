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Агробизнес усилился воспитанником Карпат

Андрей ОгородникНет комментариев
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Олег Мозиль

Бывший игрок львовских “Карпат” Олег Мозиль, который последние два сезона играл в составе житомирского “Полесья”, продолжит карьеру в составе волочиского “Агробизнеса”.

Как сообщает официальный сайт “пекарей”, 24-летний вратарь подписал с их клубом полноценный контракт. Сроки соглашения не разглашается. Мозиль перешел в “Агробизнес” на правах свободного агента.

Отметим, в нынешнем сезоне в рамках Второй лиги Олег Мозиль провел двадцать матчей, 13 из которых завершил на ноль. В среднем за игру воспитанник “Карпат” пропускал в свои ворота 0,55 гола.

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Тэги: АгробизнесОлег МозильПолесье
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