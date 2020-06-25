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Футбол

Артур в шаге от перехода в Ювентус

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артур

Эпопея с переходом бразильского полузащитника Артура в туринский “Ювентус” подходит к своему завершению.

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры по переходу игрока “Барселоны” в состав “Старой Синьоры” завершились. В ближайшее время в столицу Каталонии должен отправится полузащитник “Ювентуса” Миралем Пьянич, также туринский гранд доплатит за Артура 10 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что “Ювентус” предложил Артуру контракт сроком на пять лет, с годовым окладом 5,2 миллиона евро. В ближайшее время о сделке объявят официально.

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Тэги: АртурБарселонаЮвентус
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