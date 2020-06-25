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Футбол

Динамо не имеет предложений по Жерсону Родригешу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жерсон Родригес

Несмотря на регулярные появления в прессе слухов о возможном уходе Жерсона Родригеша из киевского “Динамо” на полноценном основании, по информации haber365.com.tr о выкупе прав на игрока речь пока не идет.

Слухи об интересе к игроку со стороны “Галатасарая”, “Монако” не подтвердились, нет в планах приобретения игрока и в турецкого “Анкарагюджу”, где Жерсон Родригеш играет на правах аренды начиная с января.

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Напомним, контракт Жерсона Родригеша с киевским “Динамо” истекает летом 2023 года. В столичном клубе игрока неоднократно обвиняли в нарушении дисциплины.

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Тэги: АнкарагюджуДинамоЖерсон Родригес
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