Динамо не имеет предложений по Жерсону Родригешу

Несмотря на регулярные появления в прессе слухов о возможном уходе Жерсона Родригеша из киевского “Динамо” на полноценном основании, по информации haber365.com.tr о выкупе прав на игрока речь пока не идет.

Слухи об интересе к игроку со стороны “Галатасарая”, “Монако” не подтвердились, нет в планах приобретения игрока и в турецкого “Анкарагюджу”, где Жерсон Родригеш играет на правах аренды начиная с января.

Напомним, контракт Жерсона Родригеша с киевским “Динамо” истекает летом 2023 года. В столичном клубе игрока неоднократно обвиняли в нарушении дисциплины.