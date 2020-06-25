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Футбол

Егор Назарина покинул львовские Карпаты

Андрей ОгородникНет комментариев
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Егор Назарина

Главный аутсайдер чемпионата Украины по футболу львовские “Карпаты” продолжают терять своих ведущих игроков.

Ещё одним футболистом, с которым было прекращено сотрудничество стал украинский полузащитник Егор Назарина, который играл в “Карпатах” на правах аренды. Срок соглашения подошел к завершению, в следствии чего игрок вынужден был вернуться в бельгийский “Антверпен”, которому принадлежат его права.

Отметим, в пятнадцати матчах чемпионата Украины нынешнего сезона на счету полузащитника пять голов и одна результативная передача.

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Тэги: АнтверпенЕгор НазаринаКарпаты
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