Егор Назарина покинул львовские Карпаты

Главный аутсайдер чемпионата Украины по футболу львовские “Карпаты” продолжают терять своих ведущих игроков.

Ещё одним футболистом, с которым было прекращено сотрудничество стал украинский полузащитник Егор Назарина, который играл в “Карпатах” на правах аренды. Срок соглашения подошел к завершению, в следствии чего игрок вынужден был вернуться в бельгийский “Антверпен”, которому принадлежат его права.

Отметим, в пятнадцати матчах чемпионата Украины нынешнего сезона на счету полузащитника пять голов и одна результативная передача.