Экс-хавбек “Динамо” годами бил жену

Бывший полузащитник “Динамо” Дуду обвинен в жестоком обращении с бывшей женой. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказала сама экс-избранница бразильского футболиста модель Маллу Охана.

По ее словам, агрессия ее мужа продолжалась долгие годы, однако рассказать правду об их отношениях она решилась только теперь.

“Когда я была беременна вторым ребенком, он ударил дверью машины мне по животу. Я пришла беременной в отель, чтобы забрать его”, – сказала.

Как не странно модель рассказала, что несмотря на издевательства она до сих пор любит Дуду, но сохранить брак уже невозможно.

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Напомним, Дуду с перерывами на аренду выступал за “Динамо” в период с 2011 по 2015 годы. На его счету 24 матча за киевлян и залил 2 гола.