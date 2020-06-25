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Футбол

Эпицентр-Дунаевцы усилятся экс-вратарем Агробизнеса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Чернобай

Бывший вратарь волочиского “Агробизнеса” Сергей Чернобай не успев покинул свой клуб близок к тому, чтобы трудоустроится в новой команде.

По информации Sport Arena, большие планы на игрока имеет ещё один амбициозный клуб из Хмельницкой области “Эпицентр-Дунаевцы”, с которым 27-летний вратарь может подписать контракт.

Отметим, “Эпицентр-Дунаевцы” выступают в любительском чемпионате Украины, тем не менее, клуб зимние сборы проводил в Турции. Главным спонсором команды является один из самых богатых жителей региона Александр Герега, который также является и совладельцем сети гипермаркетов “Эпицентр-К”.

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Тэги: АгробизнесСергей ЧернобайЭпицентр
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