Колос усилится защитником сборной Конго

Коваливский “Колос” продолжает просматривать потенциальных новобранцев.

По информации Meta Ratings, сейчас на просмотре в клубе находится конголезский защитник украинского происхождения Эммерсон Иллой-Айет, который принадлежит датскому “Вайле”. Решение по игроку в ближайшее время должен принять главный тренер коваливского клуба Руслан Костышин.

Отметим, несмотря на то, что правами на 24-летнего защитника владеет датский “Вайле”, через неделю соглашение игрока с клубом заканчивается. В Украине защитник успел поиграть в составе “Олимпика”, “Карпат” и “Черноморца”. В 2017 году состоялся его дебют за сборную Конго.