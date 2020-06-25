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Колос усилится защитником сборной Конго

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эммерсон Иллой-Айет

Коваливский “Колос” продолжает просматривать потенциальных новобранцев.

По информации Meta Ratings, сейчас на просмотре в клубе находится конголезский защитник украинского происхождения Эммерсон Иллой-Айет, который принадлежит датскому “Вайле”. Решение по игроку в ближайшее время должен принять главный тренер коваливского клуба Руслан Костышин.

Отметим, несмотря на то, что правами на 24-летнего защитника владеет датский “Вайле”, через неделю соглашение игрока с клубом заканчивается. В Украине защитник успел поиграть в составе “Олимпика”, “Карпат” и “Черноморца”. В 2017 году состоялся его дебют за сборную Конго.

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Тэги: ВайлеКолосЭммерсон Иллой-Айет
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