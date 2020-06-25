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Футбол

Максимов – об игре Исаенко: Чутье меня не подвело

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Ворсклы” Юрий Максимов рассказал, почему сделал ставку на 16-летнего голкипера Павла Исаенко в серии пенальти матча 12 финала с “Мариуполем”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мы повезли три вратаря. Я сказал Ісаєнку: “Паша, сегодня твой звездный час. Если будет ничья, ты выйдешь и все отобьешь”.

Так оно и случилось. Самое главное – чутье меня не подвело”, – сказал Максимов.

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Напомним, Исаенко сделал 3 сейва из 5 ударов в послематчевой серии с “Мариуполем” и стал ее главным героем.

Источник: sportanalytic.com
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