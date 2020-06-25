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Волынь усилилась защитником Черноморца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денис Норенков

Луцкая “Волынь”, которая является одним из главных претендентов на повышение в классе, усилила линию обороны.

По информации Sport Arena, новичком “крестоносцев” стал воспитанник одесского “Черноморца” Денис Норенков. Информация об условиях личного контракта футболиста отсутствует.

Отметим, за свою карьеру Денис Норенков успел поиграть в составе “Черноморца”, “Жемчужины” и “Гелиоса”. В свое время защитник вызывался в юношескую сборную Украины.

Напомним, что “Черноморец”, как и “Волынь” в нынешнем сезоне играет в Первой лиги, но если луцкий клуб идет среди лидеров, то “моряки” практически потеряли шансы на повышение.

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Тэги: ВолыньДенис НоренковЧерноморец
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