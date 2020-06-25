Заря потеряла своего вратаря

Основной вратарь луганской “Зари” в нынешнем сезоне Заури Махарадзе не сможет помочь команде Виктора Скрипника в оставшихся матчах сезона.

По словам главного тренера, грузинский вратарь получил травму приводящей мышцы и на его восстановление понадобится около месяца, в связи с чем, вряд ли он сыграет в нынешнем сезоне.

Отметим, в нынешнем сезоне во всех турнирах за “Зарю” Заури Махарадзе сыграл десять матчей в которых пропустил девять голов. Примечательно, что из десяти матчей, четыре он провел на втором этапе чемпионата Украины.