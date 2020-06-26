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Артур пройдет медосмотр в Ювентусе

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артур

Полузащитник каталонской “Барселоны” Артур в течении ближайших дней завершит свой переход в туринский “Ювентус”.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на радиостанцию RAC1, на ближайшие выходные запланированный прилет бразильца в Турин, где на него ждет медосмотр в клубе. Если в Артура никаких проблем со здоровьем не возникнет, он подпишет с “Ювентусом” контракт.

Напомним, ранее сообщалось, что за переход Артура “Ювентус” заплатит “Барселоне 10 миллионов евро, а также передаст права на Миралема Пьянича. Артур подпишет контракт сроком на пять лет.

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Тэги: АртурБарселонаЮвентус
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