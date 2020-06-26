Пятница, 26 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЧелси попытается подписать Алабу
Футбол

Челси попытается подписать Алабу

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Давид Алаба

Защитник сборной Австрии и мюнхенской “Баварии” Давид Алаба может перебраться в чемпионат Англии.

По информации британских СМИ, новым клубом австрийского защитника может стать лондонский “Челси”, главный тренер которого Фрэнк Лэмпард является инициатором приглашения звездного защитника.

Напомним, что контракт Алабы с “Баварией” заканчивается через год. Пока что все попытки немецкого клуба продлить с австрийцем контракт заканчивались неудачей. Если ситуаций не изменится в ближайшее время, в январе “Челси” сможет подписать с игроком предварительный контракт бесплатно.

загрузка...
Тэги: БаварияДавид Алаба
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Владислав Вакула
Владислав Вакула может перейти в Ференцварош

Дьемерси Мбокани
Экс-форвард киевского Динамо продлил контракт с Анверпеном

СМИ: Наставник “Волыни” заболел COVID-19

Артур
Артур пройдет медосмотр в Ювентусе

Андрей Тлумак
Тлумак подтвердил свое заражение коронавирусом

Закрыть