Челси попытается подписать Алабу

Защитник сборной Австрии и мюнхенской “Баварии” Давид Алаба может перебраться в чемпионат Англии.

По информации британских СМИ, новым клубом австрийского защитника может стать лондонский “Челси”, главный тренер которого Фрэнк Лэмпард является инициатором приглашения звездного защитника.

Напомним, что контракт Алабы с “Баварией” заканчивается через год. Пока что все попытки немецкого клуба продлить с австрийцем контракт заканчивались неудачей. Если ситуаций не изменится в ближайшее время, в январе “Челси” сможет подписать с игроком предварительный контракт бесплатно.