“Динамо” не получало ни одного предложения по Родригесу

Люксембургский форвард “Динамо” Жерсон Родригес не входит в планы турецкого “Галатасарая”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Представитель 25-летнего игрока Ахмед Нома опроверг информацию, которая ранее появилась в турецких СМИ и отметил, что киевский клуб также не получал запросов по его клиенту.

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Добавим, во второй половине текущего сезона Родригес на правах аренды выступает за “Анкарагюджу”. Срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона.