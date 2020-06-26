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Футбол

“Динамо” не получало ни одного предложения по Родригесу

Евгений НикитюкНет комментариев
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Люксембургский форвард “Динамо” Жерсон Родригес не входит в планы турецкого “Галатасарая”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Представитель 25-летнего игрока Ахмед Нома опроверг информацию, которая ранее появилась в турецких СМИ и отметил, что киевский клуб также не получал запросов по его клиенту.

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Добавим, во второй половине текущего сезона Родригес на правах аренды выступает за “Анкарагюджу”. Срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона.

Источник: sportanalytic.com
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