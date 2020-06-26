Ингулец пополнил свой состав двумя новобранцами

Один из главных претендентов на повышение в классе “Ингулец”, дозаявил на чемпионат Украины среди команд Первой лиги двух новых игроков.

Как сообщает официальный сайт “Ингульца”, контракты с клубом подписали два защитника Андрей Семенко и Владимир Сеница, который последнее время был без команд. Сроки соглашения с игроками остаются неизвестными.

Отметим, Андрей Семенко известен по своим выступлениям в составе “Оболонь-Бровар” и “Колоса”, в то время, как Владимир Сеница является воспитанником “Карпат” и в последнее время играл за клуб Второй лиги “Калуш”.