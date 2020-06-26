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Футбол

Левен Курзава подпишет новый контракт с ПСЖ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Левен Курзава

После продолжительных переговоров руководству французского “ПСЖ” все же удалось убедить своего основного защитника Левена Курзава поставить подпись под новым контрактом с клубом.

Как сообщает GFFN со ссылкой на RMC Sport, 27-летний защитник дал согласие на подписание нового контракта сроком на четыре года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Отметим, в нынешнем сезоне в рамках чемпионата Франции Левен Курзава сыграл 14 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны “Милана” и мадридского “Атлетико”.

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Тэги: контрактЛевен КурзаваПСЖ
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