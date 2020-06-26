Лунин провел третий сухой матч за Овьедо

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжает радовать своей игрой в матчах испанской Сегунды.

В поединке 35 тура второго по статусу дивизиона Испании украинский вратарь вновь не пропустил в свои ворота, правда, ради справедливости стоить отметить, что особо опасных моментов у его ворот по большему счету не было.

Расписав нулевую ничью с “Фуэнлабрадой” “Овьедо” сделало ещё один шаг к спасению от вылета из Сегунды. Отрыв от “Нумансии” теперь составляет три очка, причем, в следующем туре клубы сойдутся в очном противостоянии.