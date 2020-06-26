Максимов оценил шансы Ворсклы на выигрыш кубка Украины

Полтавская “Ворскла” несмотря на провальный сезон в чемпионате Украины, сумела реабилитироваться перед своими болельщиками в национальном кубке.

Обыграв накануне в полуфинале “Мариуполь”, второй раз в своей истории клуб вышел в финал, где сыграет с киевским “Динамо”. Несмотря на то, что столичный клуб является безоговорочным фаворитом противостояния, тренер “Ворсклы” положительно оценивает шансы своего клуба.

У кубкового турнира свои законы. Два года назад, когда возглавляемая мной «Кешля» выясняла отношения в финале Кубка Азербайджана с «Габалой», выше расценивались шансы подопечных Романа Григорчука, но трофей достался именно моим ребятам.

Когда в 2009 году «Ворскла» играла в финале с «Шахтером», большинство тоже отдавало преимущество горнякам, однако кубок уехал в Полтаву.

Напомним, финальный матч за Кубок Украины состоится 8 июля.