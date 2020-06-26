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Футбол

Малиновский в сборной 27 тура Серии А по версии WhoScored

Андрей ОгородникНет комментариев
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Руслан Малиновский

Феерическая игра в исполнении полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в матче против “Лацио” не осталась без внимания.

Получив оценку 8,6 баллов от авторитетнейшего аналитического портала WhoScored, полузащитник “Аталанты” не только стал лучшим игроком матча, но и вошел в символическую сборную 27 тура Серии А по версии портала.

Напомним, в матче против “Лацио” Руслан Малиновский отличился невероятным по красоте ударом, которым сравнял счет в поединке. В итоге “Аталанта” обыграла “Лацио” со счетом 3:2 и продолжает идти в зоне Лиги Чемпионов.

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Тэги: АталантаЛациоРуслан Малиновский
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